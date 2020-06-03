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03 июня 2020 12:18ФутболГичунцев Артур

Погребняк вылечился от коронавируса

Футболист был доставлен в больницу 22 мая.

Форвард «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавирусной инфекции и покинул больницу. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.

«Пашу вчера должны были выписать из больницы, его выписали. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет.

У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные», – цитирует Иванова «Р-Спорт».

Напомним, 36-летний нападающий выступает за «Урал» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей и забил четыре гола.

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