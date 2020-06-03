«Мы едины». Ибрагимович опубликовал видео, где дети с разным цветом кожи обнимают друг друга

Экс-форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал запись в соцсети, посвященную непростой ситуации в США.
Напомним, 25 мая в штате Флорида полицейский задушил охранника супермаркета Джорджа Флойда. При задержании он прижал шею мужчины к асфальту и продержал в этом положении более семи минут. Подозреваемый просил убрать колено, заявив, что задыхается, но полицейский продолжал оказывать давление на его шею. В итоге 46-летний мужчина скончался в больнице.
Ибрагимович выложил ролик, где дети с разным цветом кожи обнимают друг друга. Под видео нападающий «Милана» написал: «Мы едины».
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