«Мы едины». Ибрагимович опубликовал видео, где дети с разным цветом кожи обнимают друг друга - Советский спорт
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03 июня 2020 13:30ФутболГичунцев Артур

«Мы едины». Ибрагимович опубликовал видео, где дети с разным цветом кожи обнимают друг друга

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Экс-форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал запись в соцсети, посвященную непростой ситуации в США.

Напомним, 25 мая в штате Флорида полицейский задушил охранника супермаркета Джорджа Флойда. При задержании он прижал шею мужчины к асфальту и продержал в этом положении более семи минут. Подозреваемый просил убрать колено, заявив, что задыхается, но полицейский продолжал оказывать давление на его шею. В итоге 46-летний мужчина скончался в больнице.

Ибрагимович выложил ролик, где дети с разным цветом кожи обнимают друг друга. Под видео нападающий «Милана» написал: «Мы едины».

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Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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