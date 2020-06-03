«Ростов» приступил к тренировкам на поле (фото) Донской клуб готовится к возобновлению РПЛ.

Пресс-служба «Ростова» опубликовала несколько фотографий с последней тренировки.

«Работаем в группах не более 15 человек», – говорится в сообщении клуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov) 3 Июн 2020 в 3:14 PDT

Напомним, чемпионат страны, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 19 июня. Что касается «Ростова», то команда Валерия Карпина в текущем сезоне занимает четвертое место в таблице, набрав 38 очков.