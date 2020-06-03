Официально: Ахметов не сыграет в оставшихся матчах сезона - Советский спорт
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03 июня 2020 15:00ФутболГичунцев Артур

Официально: Ахметов не сыграет в оставшихся матчах сезона

Футболист перенес операцию из-за травмы плеча.

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, рассказал о состоянии своего клиента, отметив, что он не поможет московскому клубу в этом сезоне.

«Точные сроки восстановления Ильзата после операции еще неизвестны. Врачи за ним наблюдают. Точно могу сказать только, что в этом сезоне он уже не выступит, но к началу следующего может успеть восстановиться. Это не такая тяжелая травма», – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, текущий сезон чемпионата России был прерван из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновят 19 июня.

Что касается Ахметова, то в текущем сезоне 22-летний хавбек отыграл 30 матчей, забил четыре гола и отдал три голевых передачи.

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