«Атлетико» объявил об уходе Бургоса. Он работал в штабе Симеоне с 2011 года До переезда в Мадрид аргентинец помогал известному тренеру в «Катании» и «Расинге».

«Атлетико» сообщил о скором уходе Хермана Бургоса с должности помощника главного тренера.

Отмечается, что 51-летний специалист покинет столичный клуб по окончании текущего сезона. Он решил стать главным тренером.

Напомним, Бургос перебрался в «Атлетико» зимой 2011 года вместе с нынешним наставником команды Диего Симеоне. Вместе они также работали в «Катании» и «Расинге».

Добавим, что за девять лет он помог команде выиграть пять трофеев, в том числе чемпионат Испании и Лигу Европы.