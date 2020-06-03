Роналду приехал на тренировку «Ювентуса» за четыре часа до ее начала - Советский спорт
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03 июня 2020 15:47ФутболГичунцев Артур

Роналду приехал на тренировку «Ювентуса» за четыре часа до ее начала

Португалец начал работу до приезда партнеров.

Как сообщает Tuttosport, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл на тренировку команды за четыре часа до ее начала.

Согласно источнику, 35-летний футболист провел несколько индивидуальных занятий, после чего начал работу в общей группе.

Отмечается, что клубные врачи провели тестирование игроков «старой синьоры». Показатели Роналду оказались выше, чем до его отъезда на Мадейру.

Напомним, футболист уехал на родину и там находился на самоизоляции.

Добавим, что в текущем сезоне форвард провел 32 матча, забил 25 голов и отдал четыре голевых передачи.

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