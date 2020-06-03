Гендиректор «Риги»: Кононов получил разрешение на работу и является полноценным главным тренером Генеральный директор «Риги» Александр Пронин сообщил, что главный тренер Олег Кононов получил разрешение на работу в Латвии.

- Олег Кононов никуда не уезжал из Риги, для нас было важно, чтобы он оставался здесь. Он уже получил разрешение на работу и является полноценным главным тренером, - приводит слова Пронина «РИА Новости».

Напомним, предыдущим клубом 53-летнего Кононова был «Спартак», который он покинул 29 сентября после поражения от «Оренбурга» (1:2). Ранее Кононов тренировал «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат» и «Арсенал» (Тула).