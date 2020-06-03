Смоленский клуб просит власти поддержать заявку в ПФЛ

Директор ФК «Красный-СГАФКСТ» Роман Тимашков и главный тренер Виктор Булатов рассказали, что их команда по спортивному принципу заслужила право выступать в ПФЛ. И после этого успеха команда ждет помощи от администрации Смоленской области.

Роман Тимашков напомнил, что в 2019-м «Красный-СГАФКСТ» стал первым за 27 лет представителем Смоленской области, который выиграл первенство Третьего дивизиона (первенство СФФ «Центр»). Средний возраст команды – 23 года, она формируется за счет воспитанников смоленского футбола и учащихся СГАФКСТ.

При этом «Красный» был создан еще в 2002 году. Тогда он выступал в низшем дивизионе первенства Смоленской области, поступательно повышая уровень мастерства, мы пошагово решали задачи», - отмечает Роман Тимашков.

Он отметил, что у клуба несколько лет существует детская футбольная школа, которая ныне объединяет 400 юных смолян. «Главный ее успех - четвертое место в финальном турнире среди команд МРО «Черноземье», составленных из ребят 2005 года рождения», - говорит Роман Тимашков.

Полтора года назад «Красный-СГАФКСТ» рассматривал возможность дебюта в ПФЛ, но представители администрации Смоленской области отнеслись к этой идее с опаской: команда будет находиться среди аутсайдеров. «Была достигнута договоренность: «волки» во второй год подряд играют в первенстве Третьего дивизиона (СФФ «Центр»), занимают место в топ-3, укладывают искусственный газон на стадионе «Восток» в поселке Красный, который губернатор Смоленской области Алексей Островский выделил по нацпроекту, в том числе и потому, что там есть сильная команда, а через год стартуют в ПФЛ. И итоге эти задачи были даже перевыполнены, теперь нам необходима финансовая поддержка от области», - отметил Роман Тимашков.

«Для полноценного участия во Второй лиге нашей команде нужен бюджет порядка 25 млн. рублей. Это просчитанные бухгалтерами расходы на сезон. Нужно отметить, что это будет самый скромный бюджет среди представителей ПФЛ (допустим, в Твери хотят вложить 100 млн. рублей, а в Новосибирске – 250 млн. рублей), однако уверяю вас: спортивный результат будет лучше, чем во многих других регионах. Важно, что эти деньги не испарятся, а будут потрачены на социальную сферу. На домашних матчах нашей команды растет посещаемость. На игры хотят дети, учащиеся футбольной академии. Ребята смотрят на футболистов, многие из которых являются начинающими тренерами, и хотят вырасти такими же здоровыми и сообразительными. А в перспективе это означает уменьшение расходов на здравоохранение и образование в бюджете Смоленской области», - заверил Роман Тимашков, отметив, что в клуб, как и раньше, будут поступать частные вливания.

«Они будут идти на зарплаты футболистов, а деньги, которые мы просим у администрации нужны только на расходы по участию в первенстве ПФЛ, - отметил директор «Красного-СГАФКСТ». Такого бардака, как это было в 2012-2020 годах, мы не допустим. В 2012-м за лучший результат в ПФЛ в истории «Днепра» был уволен Виктор Булатов. То решение принял Лев Платонов (сейчас его во власти нет). После дел Платонова смоленский футбол в течение нескольких лет фактически достиг дна. Сейчас Виктор Булатов вновь вернулся на героическую Смоленскую землю, чтобы возвращать наш футбол на утраченные позиции».

«Когда я впервые увидел игры смоленской команды, а это было зимой 2020-го, был приятно удивлен. Передо мной предстал хорошо обученный коллектив с достаточно хорошими исполнителями. По сути, это готовый коллектив для ПФЛ. Он показывает ту игру, которая

симпатична мне и смоленским болельщиком – комбинационную и зрелищную», - отметил Виктор Булатов.

«За те полтора месяца, которые я активно проработал в Смоленске главным тренером до наступления пандемии, я убедился в боеспособности коллектива и хороших человеческих качествах ребят. В коллективе сложился хороший микроклимат. Достаточно качественные и условия работы – современная база СГАФКСТ. Видно, что футболисты и весь персонал «Красного-СГАФКСТ» полон желания дебютировать в ПФЛ. У меня довольно богатых опыт игрока и тренера, поэтому могу заверить: команда будет бороться за призовые места в ПФЛ. И хочется со своей стороны также обратиться к областным властям, чтобы они обратили свое внимание на этот коллектив», - отметил Виктор Булатов.