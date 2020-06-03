«Арсенал» продлил контракт с Черевченко - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 июня 2020 17:32Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

Тульский клуб продлил соглашения с тренерским штабом и футболистами.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», дополнительные контракты до фактического завершения текущего сезона подписаны с главным тренером Игорем Черевченко и его помощниками.

Отмечается, что дополнительные соглашения были заключены с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Максимом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.

Напомним, что первый матч после возобновления сезона «Арсенал» проведет 20 июня против «Спартака». На данный момент тульская команда, набрав 28 очков в 22 турах чемпионата, занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
СБР объяснил технической ошибкой появление на сайте заявления с обвинениями в адрес Драчева Касперович и Норицын не смогут провести первый сбор сборной Болгарии Заявление правления СБР о выборах нового президента исчезло с сайта организации
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
Кипит наш разум возмущенный от космических зарплат иностранцев-госслужащих в КХЛ Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о списке самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. 02.06.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
СБР объяснил технической ошибкой появление на сайте заявления с обвинениями в адрес Драчева Заявление правления СБР о выборах нового президента исчезло с сайта организации Правление СБР обвинило Драчева в управленческом коллапсе и назначило дату конференции
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Скука смертная вместо камбэков и угроза для Санкт-Петербурга. Чем плох новый формат Лиги чемпионов С высокой вероятностью плей-офф обоих футбольных еврокубков-2019/20 примет вид «Финала восьми». Объясняем, почему это не самая хорошая новость для болельщиков. 03.06.2020 16:20 Футбол Зибрак Артем
UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Иван Темников: Не представляю, как объединить «Тамбов» с «Нижним», но для нас это стало бы спасением Защитник нижегородцев, до 2019 года выступавший за «Динамо», рассказал «Советскому спорту» о вероятном сокращении бюджета волжского клуба и выразил мнение, что сезоны в ФНЛ и РПЛ надо было заканчивать одновременно. 03.06.2020 11:00 Футбол Джума Иван
Должны ли канадские и российские хоккеисты комментировать события в США? Виталий Славин защищает белых игроков НХЛ от нападок. 02.06.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
17:59 Баскетбол Илона Корстин: Хайнс сумел сплотить игроков ЦСКА вокруг себя
17:47 Футбол Балотелли потребовал от «Брешии» компенсации за расторжение контракта
17:32 Футбол «Арсенал» продлил контракт с Черевченко
17:15 Хоккей ЦСКА – лучший хоккейный клуб Европы по версии Hockey Archives
16:58 Баскетбол ЦСКА официально объявил об уходе Хайнса
16:47 Футбол «Бешикташ» отказался продавать Ларина ЦСКА за один миллион евро
16:32 Футбол Гендиректор «Риги»: Кононов получил разрешение на работу и является полноценным главным тренером
16:21 Футбол Смоленский клуб просит власти поддержать заявку в ПФЛ
16:15 Футбол Захаряк может стать главным тренером «Краснодара»
15:47 Футбол Роналду приехал на тренировку «Ювентуса» за четыре часа до ее начала
15:32 Баскетбол Капитан сборной России Фридзон покинул «Локомотив-Кубань»
15:15 Футбол «Атлетико» объявил об уходе Бургоса. Он работал в штабе Симеоне с 2011 года
15:00 Футбол Официально: Ахметов не сыграет в оставшихся матчах сезона
14:46 Баскетбол Защитник ЦСКА Хоменко подписал новый контракт
14:26 Футбол «Ростов» приступил к тренировкам на поле (фото)
14:10 Футбол Бывший скаут «Спартака» рассказал о несостоявшихся трансферах Матича и Матюиди
13:49 Хоккей СМИ: ЦСКА расстанется с Юханссоном, если Сорокин не уедет в НХЛ
13:30 Футбол «Мы едины». Ибрагимович опубликовал видео, где дети с разным цветом кожи обнимают друг друга
Уйти из "плена": как жители и муниципальный депутат отбили дом у захватчиков
52 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
УФАС остановило приём заявок на проектирование станции водоподготовки «Южная»
За пять месяцев из оренбургских семей самовольно ушли 49 детей
Линии и набережная: что сулит новый генплан жителям Центрального округа Омска
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика