«Арсенал» продлил контракт с Черевченко Тульский клуб продлил соглашения с тренерским штабом и футболистами.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», дополнительные контракты до фактического завершения текущего сезона подписаны с главным тренером Игорем Черевченко и его помощниками.

Отмечается, что дополнительные соглашения были заключены с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Максимом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.

Напомним, что первый матч после возобновления сезона «Арсенал» проведет 20 июня против «Спартака». На данный момент тульская команда, набрав 28 очков в 22 турах чемпионата, занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.