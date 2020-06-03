Валерий Карпин: Видно, что игроки «Ростова» соскучились по мячу и газону Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как прошел первый тренировочный день команды после выхода из самоизоляции.

- У ребят отличный настрой, сразу видно, что соскучились по мячу и газону. Как и было указано в постановлении, которое подписал губернатор, работаем группами не более 15 человек, вратари тренируются отдельно, - приводит слова Карпина пресс-служба ростовской команды.

Напомним, что первый официальный матч после возобновления сезона «Ростов» проведет 19 июня против «Сочи». На данный момент команда под руководством Карпина, набрав 38 очков в 22 турах чемпионата, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.