Месси пропустил тренировку «Барселоны» Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил тренировку команды, занимаясь индивидуально в спортзале.

По информации AS, аргентинец опасается рецидива травмы голени, которую он получил на своей первой тренировке с «Барселоной» после летнего перерыва. Тогда Месси диагностировали растяжение икроножной мышцы.

Отмечается, что таким образом, Месси продолжает выполнять ежемесячные рекомендации по профилактической работе, чтобы избежать лишних нагрузок и подойти к первому матчу возобновленного сезона в наилучшей форме.

Напомним, что сезон в Испании, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 11 июня.