Месси пропустил тренировку «Барселоны»

По информации AS, аргентинец опасается рецидива травмы голени, которую он получил на своей первой тренировке с «Барселоной» после летнего перерыва. Тогда Месси диагностировали растяжение икроножной мышцы.
Отмечается, что таким образом, Месси продолжает выполнять ежемесячные рекомендации по профилактической работе, чтобы избежать лишних нагрузок и подойти к первому матчу возобновленного сезона в наилучшей форме.
Напомним, что сезон в Испании, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 11 июня.
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