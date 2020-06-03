«Тоттенхэм» объявил об одном случае заражения коронавирусом

«Премьер-лига сообщила нам, что один из наших футболистов сдал положительный тест на COVID-19. В настоящее время болезнь протекает бессимптомно, игрок пройдет самоизоляцию в течение семи дней в соответствии с протоколом премьер-лиги, после чего снова пройдет тестирование. Мы будем и впредь строго придерживаться протокола премьер-лиги «Возврат к тренировкам», который гарантирует, что наш тренировочный центр остается безопасным и свободным от вирусов», - говорится в заявлении «Тоттенхэма», опубликованном на официальном сайте клуба.
Ранее английская премьер-лига сообщила, что в ходе очередного тестирования, которое прошли 1197 игроков и сотрудников клуба, один из тестов дал положительный результат.
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай 33 хита футбольного лета-2020. Календарь топ-матчей чемпионатов России, Испании, Германии и Италии После того, как РПЛ сверстала расписание заключительных туров, мы добавили к ним главные игры топ-чемпионатов за исключением английского и французского. 02.06.2020 20:00 Футбол Зибрак Артем Скука смертная вместо камбэков и угроза для Санкт-Петербурга. Чем плох новый формат Лиги чемпионов С высокой вероятностью плей-офф обоих футбольных еврокубков-2019/20 примет вид «Финала восьми». Объясняем, почему это не самая хорошая новость для болельщиков. 03.06.2020 16:20 Футбол Зибрак Артем «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег