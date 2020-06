«Тоттенхэм» объявил об одном случае заражения коронавирусом

«Премьер-лига сообщила нам, что один из наших футболистов сдал положительный тест на COVID-19. В настоящее время болезнь протекает бессимптомно, игрок пройдет самоизоляцию в течение семи дней в соответствии с протоколом премьер-лиги, после чего снова пройдет тестирование. Мы будем и впредь строго придерживаться протокола премьер-лиги «Возврат к тренировкам», который гарантирует, что наш тренировочный центр остается безопасным и свободным от вирусов», - говорится в заявлении «Тоттенхэма», опубликованном на официальном сайте клуба.

Ранее английская премьер-лига сообщила, что в ходе очередного тестирования, которое прошли 1197 игроков и сотрудников клуба, один из тестов дал положительный результат.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre