Лингард хочет в межсезонье перебраться в «Милан» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард по окончании сезона намерен перебраться в «Милан».

По информации Metro, 27-летний хавбек интересовался ситуацией в серии А у защитника «Ромы» Криса Смоллинга и вингера «Интера» Эшли Янга.

Отмечается, что Лингард не доволен потерей места в основном составе «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле-Гуннара Сульшера.

Добавим, что ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника, если получит за него не менее 20 миллионов евро.