«Партизан» обыграл «Радник» и вышел в полуфинал Кубка Сербии Футболисты «Партизана» на выезде обыграли «Радник» в матче ¼ финала Кубка Сербии со счетом 2:1.

В составе белградской команды дублем отметился Такума Асано, у хозяев поля отличился Богдан Стаменкович. Отметим, что встреча прошла при ограниченном количестве болельщиков на трибунах. Ранее в полуфинал турнира вышли «Црвена Звезда» и «Чукарички». Последний участник определится сегодня в матче «Войводина» - «Младость».