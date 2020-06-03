Андрей Тихонов: Еще когда в «Крыльях» работал, говорили, что Семина хотят сместить с должности Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о решении руководства «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Семиным.

- У «Локомотива» в чемпионате был провал, но Юрий Палыч догнал и вышел на второе место. Еще когда я в «Крыльях» работал в ФНЛ - говорили, что Семина хотят сместить с должности. А сейчас вот дождались момента и окончания контракта, чтобы его убрать. Мы все недоумеваем, сделать ничего не можем, - приводит слова Тихонова Sport24.

Напомним, что Семин работал с «Локомотивом» в разные годы. Под его руководством железнодорожники трижды выигрывали чемпионат России и шесть раз становились обладателями Кубка страны.

Отметим, что 1 июня пост главного тренера «Локомотива» официально занял сербский специалист Марко Николич, ранее возглавлявший «Рад», «Войводину», «Партизан», «Олимпию» и «Фехервар».