Андрей Тихонов: Еще когда в «Крыльях» работал, говорили, что Семина хотят сместить с должности

- У «Локомотива» в чемпионате был провал, но Юрий Палыч догнал и вышел на второе место. Еще когда я в «Крыльях» работал в ФНЛ - говорили, что Семина хотят сместить с должности. А сейчас вот дождались момента и окончания контракта, чтобы его убрать. Мы все недоумеваем, сделать ничего не можем, - приводит слова Тихонова Sport24.
Напомним, что Семин работал с «Локомотивом» в разные годы. Под его руководством железнодорожники трижды выигрывали чемпионат России и шесть раз становились обладателями Кубка страны.
Отметим, что 1 июня пост главного тренера «Локомотива» официально занял сербский специалист Марко Николич, ранее возглавлявший «Рад», «Войводину», «Партизан», «Олимпию» и «Фехервар».
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео) Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана. 31.05.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей Должны ли канадские и российские хоккеисты комментировать события в США? Виталий Славин защищает белых игроков НХЛ от нападок. 02.06.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий 33 хита футбольного лета-2020. Календарь топ-матчей чемпионатов России, Испании, Германии и Италии После того, как РПЛ сверстала расписание заключительных туров, мы добавили к ним главные игры топ-чемпионатов за исключением английского и французского. 02.06.2020 20:00 Футбол Зибрак Артем «То, что я не попала на Игры в Сочи, помогло мне сделать карьеру». Откровения Елизаветы Туктамышевой Чемпионка мира и Европы – о потерях из-за карантина, пути к успеху и нашумевшем показательном выступлении в Канаде. 03.06.2020 21:20 Фигурное катание Григорьевская Юлия Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей «Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий