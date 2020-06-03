Возобновился чемпионат Португалии по футболу Футболисты «Портимоненсе» на своем обыграли «Жил Висенте» в первом матче возобновленного чемпионата Португалии.

Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Портиман» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голом отметился полузащитник Лукас Фернандес (49-я минута).

Отметим, что эта победа стала для «Портимоненсе» первой с 30 ноября прошлого года и всего лишь третьей в сезоне.

После этой игры «Портимоненсе» набрал 19 очков и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Жил Висенте» с 30 очками расположился на девятом месте.