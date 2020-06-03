«Гонвед» стал восьмикратным обладателем Кубка Венгрии - Советский спорт
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03 июня 2020 23:16Футбол

«Гонвед» стал восьмикратным обладателем Кубка Венгрии

Футболисты «Гонведа» одержали победу над «Мезьокьовешдом» в финальном матче Кубка Венгрии.

Встреча прошла в Будапеште на «Пушкаш-Арене» и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Иван Ловрич (33-я минута) и Джордже Камбер (56). У проигравших точным ударом отличился Ласло Пекар (37).

Отметим, что на игре присутствовало ограниченное количество зрителей.

Добавим, что «Гонвед» выиграл Кубок страны восьмой раз в своей истории. Ранее команда из Будапешта становилась обладателем трофея в 1926, 1964, 1985, 1989, 1996, 2007, 2009 годах.

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