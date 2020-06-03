«ПСЖ» требует за Неймара 175 миллионов евро Действующие чемпионы Франции не будут рассматривать варианты обмена бразильского форварда.

Как сообщает Sport.es, французский клуб будет рассматривать предложения только о полноценной продаже Неймара. При этом «ПСЖ» готов расстаться с 28-летним нападающим не менее чем за 175 миллионов евро.

Напомним, что в переходе Неймара были заинтересованы «Ювентус» и «Барселона», предлагавшие французам различные варианты обмена бразильца.