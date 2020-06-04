СМИ: Тренер «Арсенала» Артета обсудил с Аршавиным трансфер Азмуна

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перебраться в АПЛ. Об этом сообщает AreaNapoli.it.
Согласно источнику, главный тренер «канониров» Микель Артета, выступавший за англичан вместе с Андреем Аршавиным, вышел на связь с известным футболистом и обсудил выступление иранского игрока.
Отмечается, что чемпион России готов продать своего нападающего на «Эмирейтс» и предлагал его услуги «Арсеналу» в апреле этого года. Лондонцы изучают его выступление и могут пригласить форварда этим летом.
По информации итальянских СМИ, «Зенит» хочет выручить с продажи нападающего 35 млн евро. Им также интересуются мадридский «Атлетико», «Наполи», «Интер», Милан», «Вест Хэм» и «Лестер».
В текущем сезоне 25-летний футболист отыграл 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до 2022 года.
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