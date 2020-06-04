Официально: «Ротор» начал лицензирование для участия в РПЛ

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что клуб сменил юридическое лицо с ГАУ (государственного автономного учреждения) на АНО (автономную некоммерческую организацию) и начал процедуру лицензирования для участия в российской премьер-лиге.
«Смена юридического лица завершена, в данный момент клуб находится в процессе лицензирования. Мы рассчитываем на помощь властей и ищем спонсора. Команда будет играть в РПЛ.
Процедура лицензирования проходит в штатном режиме. Мы направляем документы в РФС на согласование, получаем замечания, сразу исправляем. Находимся в тесном контакте со службами стадиона «Волгоград-Арена»: обсуждаем, устраняем недочеты. Лицензирование – процедура не одного дня, как только меры карантина будут слабее, возможно, комиссия приедет в Волгоград, чтобы проверить готовность стадиона и клуба», – цитирует функционера ТАСС.
Добавим, что минувший сезон ФНЛ был завершен досрочно. По его итогам «Ротор» занял первое место в таблице и вышел в РПЛ.
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