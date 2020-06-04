Фарфан вылечился от коронавируса

Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан вылечился от коронавирусной инфекции и покинул больницу.
«Фарфан чувствует себя хорошо, в настоящий момент он проходит обязательную процедуру тестирования после перенесенного COVID-19, чтобы присоединиться к команде», – сказали ТАСС в пресс-службе «Локо».
Напомним, Фарфан играет за красно-зеленых с 2017 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча, поскольку лечился от травмы колена, полученной в матче за национальную команду.
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