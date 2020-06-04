Источник: У «Барселоны» нет денег на трансфер Неймара Клуб решил сосредоточиться на приглашении Лаутаро Мартинеса.

«Барселона» отказалась от возвращения форварда сборной Бразилии Неймара. Как сообщает Sport.es, «ПСЖ», владеющий правами на игрока, готов отпустить нападающего за 175 млн евро.

Отмечается, что чемпион Франции поставил четкие условия: выкуп состоится только за деньги. Клуб не рассматривает вариант с включением в сделку других игроков.

Каталонцы решили отказаться от приглашения футболиста из-за отсутствия финансовых средств и сосредоточились на трансфере нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Что касается Неймара, то в составе «Барселоны» бразилец провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 77 голевых передач, став чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов. Он был продан в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро.