Губерниев о проведении финала ЛЧ в России: Нужно подумать, экономическая ситуация непростая - Советский спорт
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04 июня 2020 14:15ФутболГичунцев Артур

Губерниев о проведении финала ЛЧ в России: Нужно подумать, экономическая ситуация непростая

С подобной инициативой также выступили Германия и Португалия.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможном проведении финала Лиги чемпионов в России.

«Сейчас экономическая ситуация не такая уж простая – нужно подумать, прежде чем брать на себя ответственность в проведении таких мероприятий. Но то, что мы способны это сделать, сомнений в этом нет никаких», – цитирует Губерниева телеканал «360».

Напомним, УЕФА решил доиграть этот сезон Лиги чемпионов, прерванный из-за пандемии коронавируса. Финал соревнований должен был пройти в Стамбуле, однако, в УЕФА считают, что турецкие власти не смогут гарантировать безопасность всем участникам.

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