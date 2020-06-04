Источник: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов Всему виной трансфер Уремовича.

По информации телеграм-канала «Мутко против», ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков.

Согласно источнику, причиной послужила жалоба со стороны словенской «Олимпии», которая сообщила организации, что казанский клуб не заплатил неустойку за переход хорватского защитника Филипа Уремовича.

Отмечается, что «Рубин» снизил ценник на игрока в десять раз, однако, до сих пор не выплатил часть денег.

Напомним, 23-летний Уремович перешел в команду Леонида Слуцкого летом 2018 года. За это время он провел 45 матчей и забил один гол.