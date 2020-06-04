AS со ссылкой на немецкое издание Bild сообщает, что бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль может стать новым главным тренером «Шальке».
Руководство клуба из Гельзенкирхена не устраивают результаты, которые показывает команда под руководством Давида Вагнера. Безвыигрышная серия сине-белых в бундеслиге длится 11 туров (5 ничьих и 6 поражений), и в данный момент они занимают 10-е место.
Среди претендентов на работу в «Шальке» Bild помимо Рауля называет бывшего тренера «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника, который в прошлом уже дважды работал в Гельзенкирхене и австрийца Ральфа Хазенхюттля, возглавляющего «Саутгемптон».
42-летний Рауль с июня прошлого года тренирует фарм-клуб Королевского клуба «Реал Мадрид Кастилья», который играет в сегунде B.
Испанец играл за «Шальке» с 2010 по 2012 годы после расставания с «Реалом», забив 40 голов и сделав 21 результативную передачу в 98 матчах в составе немецкого клуба.
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