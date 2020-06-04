Месси может пропустить первый матч «Барселоны» после рестарта У аргентинца проблема с бедром.

El Chiringuito TV сообщает, что капитан «Барселоны» Лионель Месси может пропустить матч 28-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».

Выездная встреча против островитян запланирована на 13 июня и станет для каталонского клуба первой после рестарта сезона, прерванного пандемией коронавируса.

Источник утверждает, что Месси испытывает боли в приводящей мышце бедра, а потому его участие в матче против «Мальорки» в данный момент не гарантировано.

После 27 туров Лионель возглавляет список лучших бомбардиров примеры, забив 19 голов в 22 встречах.