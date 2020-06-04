Геннадий Орлов: На место Малафеева уже взяли Аршавина

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал уход Вячеслава Малафаева с поста заместителя спортивного директора «Зенита». По словам Орлова, вакантная должность досталась другому бывшему игроку петербуржцев Андрею Аршавина.
«Обижен ли Малафеев на «Зенит»? Нет, он не обижен. Он сказал, что только с «Зенитом» связывает свою жизнь. Но не получилось. И на его место в спортивный департамент взяли уже Аршавина. Аршавин будет заниматься поиском игроков. Нет, он не подсидел Малафеева. О его уходе все мы знали уже в ноябре», – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эха Москвы».
Напомним, что Аршавин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Всего за 19 лет на профессиональном уровне российский нападающий забил 148 голов и сделал 198 результативных передач в 693 матчах.
За «Зенит» Андрей выступал с 1999 по 2008 годы, а также с 2013-го по 2015-й.
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав «То, что я не попала на Игры в Сочи, помогло мне сделать карьеру». Откровения Елизаветы Туктамышевой Чемпионка мира и Европы – о потерях из-за карантина, пути к успеху и нашумевшем показательном выступлении в Канаде. 03.06.2020 21:20 Фигурное катание Григорьевская Юлия Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Россия на первом месте 15 лет, ЦСКА – четвертый раз с 2015-го. А что будет с потолком? Известный хоккейный портал Hockey Archives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы. 03.06.2020 19:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай «Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий Лабиринт Фавра. Один из лучших тренеров бундеслиги оказался в шкуре Семина В Германии продолжают «увольнять» швейцарского наставника дортмундской «Боруссии» Люсьена Фавра. В ряды его потенциальных преемников к хорвату Нико Ковачу добавились американец Джесси Марш и даже Доменико Тедеско из «Спартака». 04.06.2020 13:04 Футбол Зибрак Артем Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег