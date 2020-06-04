Геннадий Орлов: На место Малафеева уже взяли Аршавина Бывший нападающий сборной России будет искать новых игроков для «Зенита».

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал уход Вячеслава Малафаева с поста заместителя спортивного директора «Зенита». По словам Орлова, вакантная должность досталась другому бывшему игроку петербуржцев Андрею Аршавина.

«Обижен ли Малафеев на «Зенит»? Нет, он не обижен. Он сказал, что только с «Зенитом» связывает свою жизнь. Но не получилось. И на его место в спортивный департамент взяли уже Аршавина. Аршавин будет заниматься поиском игроков. Нет, он не подсидел Малафеева. О его уходе все мы знали уже в ноябре», – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эха Москвы».

Напомним, что Аршавин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Всего за 19 лет на профессиональном уровне российский нападающий забил 148 голов и сделал 198 результативных передач в 693 матчах.

За «Зенит» Андрей выступал с 1999 по 2008 годы, а также с 2013-го по 2015-й.