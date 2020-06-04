«Матч ТВ» покажет шесть игр 30 тура бундеслиги В пятницу, 5 июня, стартует 30-й тур чемпионата Германии по футболу. «Матч ТВ» в прямом эфире покажет шесть игр тура, в том числе центральную встречу между «Байером» и «Баварией». Прокомментирует ее Сергей Кривохарченко.

Напомним, что после рестарта немецкого первенства «Бавария» одержала четыре победы в четырех матчах, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до 7 очков. «Байер» набрал в четырех предыдущих встречах 9 очков и занимает 5 место. От «серебряной» позиции, которую сейчас оккупировала дортмундская «Боруссия», леверкузенцев отделяет 4 очка. Отметим, что в двух последних очных встречах «аптекари» превосходили мюнхенцев (2 февраля 2019 года победили дома 3:1, а 30 ноября 2019 года взяли верх в гостях 2:1).

В общей сложности из 30 тура бундеслиги на «Матч ТВ» будет показано шесть встреч. Трансляции остальных игр запланированы на тематических каналах.

Расписание трансляций матчей 30 тура бундеслиги (приведено московское время):

5 июня

21:25 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Фрайбург» — «Боруссия» (Менхенгладбах), комментатор Эльвин Керимов

6 июня

16:25 «Матч ТВ», «Байер» — «Бавария», комментатор Сергей Кривохарченко

16:25 «Матч! Футбол 1», «Айнтрахт» — «Майнц», комментатор Михаил Моссаковский

16:25 «Матч! Футбол 2», «Фортуна» — «Хоффенхайм», комментатор Нобель Арустамян

16:25 «Матч! Футбол 3», «Лейпциг» — «Падерборн», комментатор Константин Генич

19:25 «Матч ТВ», и «Матч! Футбол 3», «Боруссия» (Дортмунд) — «Герта», комментатор Роман Нагучев

7 июня

14:25 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Вердер» — «Вольфсбург», комментатор Игорь Кытманов

16:25 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Унион» — «Шальке», комментатор Константин Генич

18:55 «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», «Аугсбург» — «Кельн», комментатор Роман Нагучев