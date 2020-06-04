Спортивный директор дортмундской «Боруссии» признал поражение в чемпионской гонке Михаэль Цорк не верит, что «Бавария» может растерять 7 очков преимущества в 5 оставшихся матчах.

Дортмундская «Боруссия» провела пресс-конференцию накануне матча 30-го тура чемпионата Германии против «Герты». Спортивный директор желто-черных Михаэль Цорк признал, что команде не удастся опередить «Баварию» и выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«С нашей точки зрения победитель чемпионата уже определен, – цитирует Цорка официальный сайт «Боруссии». – Мы не верим, что «Бавария» может потерять лидерство. В данный момент мы занимаем второе место и хотели бы закончить сезон на этой позиции».

После 29 туров «Бавария» опережает дортмундцев на 7 очков. В субботу 6 июня «Боруссия» примет на своем поле «Герту».