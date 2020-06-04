Холанд вернулся к тренировкам в общей группе, но может пропустить игру против «Герты» Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» получил травму в матче против «Баварии» на прошлой неделе.

На пресс-конференции накануне матча 30-го тура чемпионата Германии против «Герты» главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр сообщил, что норвежский нападающий Эрлинг Холанд возобновил тренировки в общей группе.

«Эрлинг начал тренироваться с командой, но пока мы не уверенны в том, что он сыграет против «Герты», – цитирует Фавра официальный сайт «Боруссии». – Что касается Марко Ройса, который не тренировался четыре месяца, то он много бегает и начал индивидуальные занятия с мячом».

Напомним, что Холанд получил травму 26 мая в домашнем матче 28-го тура чемпионата против «Баварии» (0:1). Норвежец столкнулся с арбитром Тобиасом Штилером, был заменен и пропустил выездной матч против «Падерборна» в минувшее воскресенье (6:1 в пользу «Боруссии»).

На счету Эрлинга 10 голов и 3 результативные передачи в 11 матчах немецкой бундеслиги нынешнего сезона.

Матч 30-го тура чемпионата Германии «Боруссия» – «Герта» состоится в субботу 6 июня.