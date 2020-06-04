АПЛ разрешила проводить пять замен в оставшихся матчах чемпионата Рестарт сезона в Англии намечен на 17 июня.

Английская премьер-лига дала разрешение на проведение пяти замен в оставшихся матчах сезона-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Вдобавок количество запасных игроков в заявке на матч будет увеличено с семи до девяти человек. Обе меры являются временными.

Напомним, что ФИФА разрешила увеличить количество замен с трех до пяти на остаток матчей сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Новое правило уже опробовано в чемпионате Германии, который был возобновлен в середине мая.