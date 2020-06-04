Роман Павлюченко: Кейн был никакой вообще. Ни отдать, ни принять - Советский спорт
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04 июня 2020 20:40ФутболШарафудинов Виктор

Роман Павлюченко: Кейн был никакой вообще. Ни отдать, ни принять

Бывший нападающий сборной России поделился воспоминаниями о выступлениях за «Тоттенхэм».

Роман Павлюченко рассказал о первом впечатлении от игры Гарри Кейна, который в настоящее время является капитаном лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии.

«В «Тоттенхэме» еще остался футболист, с которым я играл, – рассказал Павлюченко в интервью в инстаграме Okko Sport. – Это – Гарри Кейн. Он тогда был никакой вообще, ноль. Играл во второй команде. Помню, мы с ним играли в Лиге Европы против «Рубина» и еще каких-то матчах. А так он только тренировался. Я на него смотрел и думал: «Как ты вообще можешь в футбол играть? Ни отдать, ни принять. Какой-то медленный, неповоротливый». Думаю, как ты вообще в футбол собираешься играть?

А видите, как прибавил человек. Сезон-два – и потом начал по 20 забивать. Затем я смотрел и думал: «Неужели это он?» А сейчас смотрю на Кейна – это капитан сборной. Сегодня да, он игрок высочайшего уровня. Для меня показатель – забитые мячи, что касается нападающего. Если Кейн забивает 20, а то и больше, то это выдающийся футболист, это легенда».

Павлюченко играл за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 годы, забив 42 гола и сделав 10 результативных передач в 113 матчах.

Кейн дебютировал в составе главной команды лондонского клуба в августе 2011 года. В данный момент на счету 26-летнего нападающего 181 гол и 30 результативных передач в 278 матчах в составе «шпор».

В сезонах-2015/16 и 2016/17 Гарри становился лучшим бомбардиром АПЛ, забив 25 и 29 мячей соответственно.

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