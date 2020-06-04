В Англии утвердили новое расписание матчей чемпионата

The Independent сообщает, что вещатели английской премьер-лиги согласовали новое расписание чемпионата после рестарта.
Первые игры после перерыва состоятся в среду 17 июня. Это будут два перенесенных матча 28-го тура, которые не состоялись в конце февраля из-за участия «Астон Виллы» и «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги.
Встреча «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» начнется в 20:00 по московскому времени, а матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» в 22:00.
Полное расписание 30-го тура выглядит следующим образом:
19 июня, пятница
«Норвич» – «Саутгемптон» (20:00)
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» (22:00)
20 июня, суббота
«Уотфорд» – «Лестер» (14:30)
«Брайтон» – «Арсенал» (17:00)
«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» (19:30)
«Борнмут» – «Кристал Пэлас» (21:45)
21 июня, воскресенье
«Ньюкасл» – «Шеффилд Юнайтед» (16:00)
«Астон Вилла» – «Челси» (18:30)
«Эвертон» – «Ливерпуль» (21:00)
22 июня, понедельник
«Манчестер Сити» – «Бернли» (22:00)