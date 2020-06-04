Тедеско впервые после карантина руководил тренировкой «Спартака» - Советский спорт
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04 июня 2020 22:54ФутболШарафудинов Виктор

Тедеско впервые после карантина руководил тренировкой «Спартака»

Красно-белые возобновят сезон 20 июня матчем против тульского «Арсенала».

Официальный сайт «Спартака» сообщает, что главный тренер команды Доменико Тедеско и его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки сегодня 4 июня приступили к полноценной работе с командой.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы клуба:

«Прошло две недели с тех пор, как немецкие представители тренерского штаба, а также четыре игрока – Самуэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тиль и Джордан Ларссон – вернулись из Европы.

Утром европейские легионеры вместе с остальными партнерами работали в тренажерном зале под руководством тренеров по физподготовке, а вечернее занятие на поле провел сам Тедеско.

Тренировка под моросящим дождем носила в основном игровой характер».

После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав

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