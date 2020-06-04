«Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой», но все равно догнала «Порту» в турнирной таблице Чемпионат Португалии возобновился 3 июня.

Матч 25-го тура португальской примейры «Бенфика» – «Тондела» завершился вничью 0:0.

Вчера «Порту» в своем первом матче после рестарта уступил в гостях «Фамаликану» со счетом 1:2. Таким образом, «Бенфика» догнала своего конкурента в борьбе за чемпионский титул.

У обоих команд по 60 очков, но лиссабонцы возглавляют турнирную таблицу за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

10 июня «Бенфика» сыграет в гостях с «Портимоненсе», а «Тондела» 11 июня примет «Авеш».