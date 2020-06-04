«Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой», но все равно догнала «Порту» в турнирной таблице

Матч 25-го тура португальской примейры «Бенфика» – «Тондела» завершился вничью 0:0.
Вчера «Порту» в своем первом матче после рестарта уступил в гостях «Фамаликану» со счетом 1:2. Таким образом, «Бенфика» догнала своего конкурента в борьбе за чемпионский титул.
У обоих команд по 60 очков, но лиссабонцы возглавляют турнирную таблицу за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
10 июня «Бенфика» сыграет в гостях с «Портимоненсе», а «Тондела» 11 июня примет «Авеш».
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия «Неман» едет в Гетеборг, «Юность» – в Тршинец, а КХЛ сосет лапу Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о хоккейной Лиге чемпионов, которая проходит без российских клубов. 03.06.2020 22:05 Хоккей Славин Виталий Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай «Почти все детство я никому не был нужен». Голкипер «Сибири» – о пути в КХЛ Большое интервью с Алексеем Красиковым – о семье, Новосибирске, возможном переезде в НХЛ и сложном начале хоккейной карьеры. 02.06.2020 21:00 Хоккей Дехтярев Владимир Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег «Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР? В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности. 28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть I «Советский спорт» составил список лучших молодых игроков не старше 25 лет, которые просто обязаны стать звездами. В их числе – три россиянина. 04.06.2020 16:28 Теннис Мысин Николай Наконец-то рассмотрели. Марк Мессье назвал Артемия Панарина настоящей суперзвездой Российский легионер «Нью-Йорк Рейнджерс» прошел немалый и непростой путь к всемирному признанию. 02.06.2020 20:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть II Пять лучших молодых теннисистов, которые уже стали звездами. А в будущем имеют все шансы выиграть «Большой шлем» и стать первой ракеткой планеты. 04.06.2020 21:59 Теннис Мысин Николай