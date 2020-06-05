Сон Хын Мин попал в сферу интересов «Реала» «Реал» интересуется нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мином.

По информации Don Balon, в переходе 27-летнего вингера «Тоттенхэма» заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес.

Отмечается, что лондонский клуб вряд ли будет выслушивать предложения по трансферу южнокорейского форварда на сумму менее 150 миллионов евро.

Добавим, что действующий контракт Сон Хын Мина с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.