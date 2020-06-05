Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями Автобус с игроками «Бенфики» подвергся нападению со стороны фанатов после домашнего матча 25-го тура чемпионата Португалии с «Тонделой» (0:0).

Как сообщает пресс-служба лиссабонской команды, автобус был атакован на пути между стадионом «Эштадиу да Луш» и тренировочной базой клуба.

«Бенфика» гарантирует полное сотрудничество с властями, которых призывает приложить максимальные усилия для выявления преступников, ответственных за эти преступные действия», - говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте португальского клуба.

Отмечается, что в результате нападения от осколков пострадали немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский хавбек Андрия Живкович, которые немедленно были доставлены в больницу.