Антуан Гризманн: Моя цель - закончить карьеру в Соединенных Штатах

- Победа в Ла Лиге и Лиге чемпионов с «Барселоной» - мечта, а также главная моя цель. После этой победы все, что угодно. Есть еще один чемпионат мира, а после этого MLS. Я не знаю в какой команде, но я действительно хочу играть там. Для меня цель - закончить мою карьеру в Соединенных Штатах, имея возможность постоянно играть, быть важной частью команды и бороться за титул. Чемпион мира, победитель Лиги чемпионов, потом я смогу спокойно поиграть в США. Это мой идеальный маршрут. Это неплохо, не так ли? – цитирует Гризманна Goal.com со ссылкой на Times.
Напомним, что Гризманн находится в испанской команде с июля 2019 года. В составе «Барселоны» он провел 37 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024-го.
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