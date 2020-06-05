Александр Дюков: Готовы поделиться регламентом по возобновлению соревнований с другими федерациями Президент РФС Александр Дюков заявил, что регламент по возобновлению соревнований будет адаптироваться с учетом выхода новых требований от Роспотребнадзора.

- Регламент будет адаптироваться с учетом выхода новых правил и требований от Роспотребнадзора, новые технические новшества будем вводить в регламент. Мы готовы поделиться регламентом с другими видами спорта, - цитирует Дюкова «РИА Новости».

Ранее Дюков рассказал, что из-за пандемии доходы клубов упали более чем наполовину, а некоторые команды оказались на грани банкротства.

Напомним, что сезон в российской премьер-лиге возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» - «Ахмат» и «Сочи» - «Ростов». Последний тур чемпионата России планируется провести 22 июля.