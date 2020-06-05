Александр Дюков: Готовы поделиться регламентом по возобновлению соревнований с другими федерациями

- Регламент будет адаптироваться с учетом выхода новых правил и требований от Роспотребнадзора, новые технические новшества будем вводить в регламент. Мы готовы поделиться регламентом с другими видами спорта, - цитирует Дюкова «РИА Новости».
Ранее Дюков рассказал, что из-за пандемии доходы клубов упали более чем наполовину, а некоторые команды оказались на грани банкротства.
Напомним, что сезон в российской премьер-лиге возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» - «Ахмат» и «Сочи» - «Ростов». Последний тур чемпионата России планируется провести 22 июля.
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