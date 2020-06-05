Ибрагимович будет готов сыграть в июле Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович успеет восстановиться к матчам против «Лацио» и «Ювентуса».

По информации Corriere dello Sport, вчерашние тесты показали, что швед должен вернуться к матчам с «Лацио» и «Ювентусом», которые пройдут в начале июля.

Ранее 38-летнему шведскому нападающему диагностировали повреждение правой камбаловидной мышцы, части трехглавой мышцы голени. При этом не подтвердилось подозрение на повреждение ахиллова сухожилия.