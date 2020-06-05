Уэсли Снайдер: Мартинесу сначала нужно что-то выиграть с «Интером» Бывший полузащитник «Интера» и «Реала» Уэсли Снайдер поделился мнением о возможном переходе Лаутаро Мартинеса в «Барселону».

- Он очень хороший игрок, но ему стоит остаться в Италии. Мартинес может стать одним из лучших, но сначала нужно что-то выиграть с «Интером». У него есть отличный шанс, чтобы добиться всего. Безусловно, Лаутаро сможет заиграть в «Барселоне», но, если он действительно хочет покинуть «Интер», я бы на его месте предпочел перейти в «Реал», - цитирует Снайдера Football Italia.

Напомним, что «Барселона» продолжает переговоры с миланским «Интером», который требует за трансфер Мартинеса 90 миллионов евро.