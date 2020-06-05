Фанаты «Спартака» навестили команду на базе в Тарасовке (фото) Фанаты красно-белых устроили для команды мощный перфоманс и поддержали игроков перед возобновлением сезона.

Отметим, что первый матч после возобновления чемпионата «Спартак», занимающий на данный момент восьмую строчку в турнирной таблице, проведет 20 июня. Соперником красно-белых станет тульский «Арсенал».

В четверг к полноценной работе с командой приступили главный тренер команды Доменико Тедеско и его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки.