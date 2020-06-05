На домах футболистов «Бенфики» появились надписи с угрозами Дома нескольких игроков «Бенфики» были разрисованы граффити с угрозами после игры с «Тонделой» (0:0).

По информации Tribuna Expresso, на домах некоторых футболистов «Бенфики» появились надписи с угрозами. Один из домов, пострадавших от вандалов, принадлежит нападающему сборной Португалии Пицци.

Ранее на пути между стадионом «Эштадиу да Луш» и тренировочной базой клуба подвергся нападению со стороны фанатов автобус с игроками «Бенфики». В результате от осколков пострадали немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский хавбек Андрия Живкович, которые немедленно были доставлены в больницу.