На домах футболистов «Бенфики» появились надписи с угрозами

По информации Tribuna Expresso, на домах некоторых футболистов «Бенфики» появились надписи с угрозами. Один из домов, пострадавших от вандалов, принадлежит нападающему сборной Португалии Пицци.
Ранее на пути между стадионом «Эштадиу да Луш» и тренировочной базой клуба подвергся нападению со стороны фанатов автобус с игроками «Бенфики». В результате от осколков пострадали немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский хавбек Андрия Живкович, которые немедленно были доставлены в больницу.
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