Юлиан Вайгль: Мы все совершаем ошибки, но здесь была пересечена черта Немецкий полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль прокомментировал нападение на автобус лиссабонского клуба.

- Просто хочу, чтобы вы знали: я в порядке. Нам действительно повезло! Мы все совершаем ошибки, но здесь была пересечена черта! Бросать камни в автобус, не думая о том, что кто-то может пораниться? Я знаю, что настоящие поклонники «Бенфики» так бы не поступили! Эти последние недели и дни должны были показать нам, что наилучшее решение - всегда держаться вместе, а не бросать камни друг в друга в буквальном смысле, - написал Вайгль в своем инстаграме.

Напомним, что полузащитник стал одним из пострадавший в результате нападения фанатов на автобус «Бенфики». Позже стал известно, что на домах нескольких игроков португальской команды появились надписи с угрозами.