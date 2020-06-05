Трансферное окно во Франции будет открыто 8 июня

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своем официальном сайте сообщила о том, что внутренний трансферный рынок будет открыт в понедельник 8 июня.
Вот, что сказано в заявлении лиги:
«На встрече совета директоров LFP, состоявшейся сегодня, 5 июня, было принято решение открыть трансферное окно для французских клубов 8 июня. На следующем заседании совета директоров будет принято решение о дате открытия международного трансферного окна, а также о сроках завершения из работы. Этот вопрос находится в компетенции ФИФА, а также зависит от сроков завершения еврокубков».
Напомним, что сезон-2019/20 во Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после 28 неполных туров. «Пари Сен-Жермен» официально объявили чемпионом. Ориентировочная дата начала следующего чемпионата – 23 августа.
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Его хотели свергнуть после Лейк-Плэсида. К 90-летию Виктора Тихонова Сегодня прославленному хоккейному тренеру Виктору Тихонову исполнилось бы 90 лет. 04.06.2020 08:36 Хоккей Домрачев Владислав Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван «Неман» едет в Гетеборг, «Юность» – в Тршинец, а КХЛ сосет лапу Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о хоккейной Лиге чемпионов, которая проходит без российских клубов. 03.06.2020 22:05 Хоккей Славин Виталий Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий Миллиардер из трущоб. Как доходы Роналду пробили отметку с девятью нулями Нападающий «Ювентуса» стал первым долларовым миллиардером в истории футбола. 05.06.2020 17:00 Футбол Сергеев Иван Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег