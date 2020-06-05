Трансферное окно во Франции будет открыто 8 июня На первом этапе клубы смогут оформлять переходы только на внутреннем рынке.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своем официальном сайте сообщила о том, что внутренний трансферный рынок будет открыт в понедельник 8 июня.

Вот, что сказано в заявлении лиги:

«На встрече совета директоров LFP, состоявшейся сегодня, 5 июня, было принято решение открыть трансферное окно для французских клубов 8 июня. На следующем заседании совета директоров будет принято решение о дате открытия международного трансферного окна, а также о сроках завершения из работы. Этот вопрос находится в компетенции ФИФА, а также зависит от сроков завершения еврокубков».

Напомним, что сезон-2019/20 во Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после 28 неполных туров. «Пари Сен-Жермен» официально объявили чемпионом. Ориентировочная дата начала следующего чемпионата – 23 августа.