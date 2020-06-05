Болельщики гостей не смогут посещать игры РПЛ, а пресс-конференции будут проходить по видеосвязи Лига и клубы обсудили возобновление чемпионата.

Сегодня 5 июня при помощи видеосвязи было проведено общее собрание клубов российской премьер-лиги. Об этом информирует официальный сайт РПЛ.

Клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на стадионы.

Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.

Журналисты, как и зрители, получат доступ на матчи РПЛ. Представители СМИ должны будут находиться в пресс-ложе, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты (маски, перчатки). Также был принят формат послематчевых пресс-конференций: они будут проходить с помощью видеосвязи, которую технически организуют принимающие клубы.

Регламент будет опубликован после утверждения на исполкоме Российского футбольного союза.

Чемпионат России возобновится в пятницу 19 июня играми «Крылья Советов» – «Ахмат» и «Сочи» – «Ростов». Остальные матчи 23-го тура пройдут 20 и 21 июня.

Напомним, что Роспторебназдор согласовал с РПЛ и РФС возможность заполнения трибун на 10%.