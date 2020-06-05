Трансферное окно в России откроется 26 июля Ранее ФИФА объявила о том, что не будет регистрировать новые переходы футболистов до фактического завершения сезона.

Официальный сайт РПЛ сообщает о том, что лига проинформировала клубы о сроках работы летнего трансферного окна. Рынок откроется 26 июля, а закроется 19 сентября. Напомним, что рестарт чемпионата РПЛ намечен на пятницу 19 июня. Восемь оставшихся туров чемпионата будут доиграны к 22 июля. На 25 июля назначено проведение финального матча Кубка России.