Исполком РФС 9 июня рассмотрит регламент возобновления сезона РПЛ Заседание состоится в формате видеоконференции.

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал повестку исполкома РФС. Заседание состоится во вторник 9 июня и пройдет в формате видеоконференции. Начало – в 12:00 по московскому времени.

На заседании будет рассмотрен вопрос об утверждении регламента возобновления чемпионата и Кубка России.

Также должны быть утверждены календарь оставшихся 8 туров РПЛ и расписание оставшихся матчей Кубка.

Согласно расписания, которое было опубликовано на сайте РПЛ, чемпионат возобновится в пятницу 19 июня играми «Крылья Советов» – «Ахмат» и «Сочи» – «Ростов». Остальные матчи 23-го тура пройдут 20 и 21 июня.

Игры заключительного 30-го тура запланированы на 22 июля. Финал Кубка России должен состоится 25 июля.