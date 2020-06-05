Повторные тесты на коронавирус в «Оренбурге» дали отрицательный результат

ФК «Оренбург» на своем официальном сайте сообщил о результатах повторной проверки на коронавирус у футболистов, тренерского штаба и персона.
В команде все здоровы. Вот, что сказано в заявлении клуба:
«Отрицательные результаты на наличие COVID-19 даже у тех тренеров и футболистов, у которых первичные анализы показывали отклонения и имена которых были опубликованы в официальном заявлении клуба от 22 мая. Их анализы дополнительно отправлялись в Новосибирск для детального изучения. В настоящий момент все футболисты и тренеры приступили к тренировочному процессу.
Три легионера ФК «Оренбург», прибывшие из других стран, также имеют отрицательные результаты на наличие COVID 19, они приступят к работе после завершения режима самоизоляции».
После 22 туров «Оренбург» занимает 13-е место в РПЛ, набрав 23 очка. 21 июня в первом матче после рестарта команда сыграет в гостях с московским «Локомотивом».
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