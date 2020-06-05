«Спартак» показал видео перфоманса фанатов на базе в Тарасовке Первый матч после паузы красно-белые проведут 20 июне в гостях у тульского «Арсенала».

Официальный твиттер московского «Спартака» отчитался о пятничной тренировке команды Доменико Тедеско, опубликовав видео. «Сегодняшнее занятие на поле красно-белые посвятили футболу 5х5. Сразу после окончания тренировки красно-белых ждал перфоманс от представителей официального фан-клуба», – сказано, в сообщении пресс-службы клуба. Болельщики скандировали кричалки, находясь за ограждением базы, а также устроили файер-шоу. После 22 туров команда Тедеско занимает восьмое место в таблице, набрав 28 очков. 🖥 Пятничная тренировка: разминка, двусторонка, приезд фанатов



Сегодняшнее занятие на поле красно-белые посвятили футболу 5х5. Сразу после окончания тренировки красно-белых ждал перфоманс от @SupportersNews 🔴⚪



Идеальная пятница в Тарасовке 🙌#КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/QsNHh2ng3E — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 5, 2020